Football : La prochaine destination de Haaland se précise

En cas de départ du Borussia Dortmund, l’attaquant norvégien ne serait pas particulièrement attiré par l’Angleterre. Il privilégierait l’Espagne.

C’est l’une des questions qui suscitent le plus d’intérêt dans le monde du ballon rond: dans quel club Erling Haaland poursuivra-t-il sa carrière? Avec Kylian Mbappé, le jeune attaquant de 21 ans est le visage de la nouvelle génération et son avenir intrigue aux quatre coins de la planète. Sous les couleurs du Borussia Dortmund, où il est arrivé en janvier 2020, il totalise 76 buts en 75 matches. Sa cote ne cesse de grimper, d’autant que son agent n’est autre que Mino Raiola. Ce dernier n’hésite pas, d’ailleurs, à maintenir le flou autour de son client afin de faire monter les enchères. Une posture dont il est coutumier.

Au vu de sa valeur marchande, estimée entre 120 et 150 millions d’euros selon l’Observatoire du football du Centre international d ’ études du sport ( CIES) de Neuchâtel, peu de clubs possèdent les moyens de s’offrir le Norvégien. Les regards se tournent naturellement vers la Premier League. Or, d’après le très crédible journaliste italien Gianluca Di Marzio, Haaland ne serait pas spécialement attiré par l’Angleterre. Il serait davantage emballé par l’Espagne, avec une préférence pour le Real Madrid, et aurait demandé à Mino Raiola de faire son possible pour concrétiser son souhait.