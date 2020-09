Espace : La prochaine mission vers Vénus sera peut-être privée

Une société américaine veut lancer d’ici 3 ans sa propre sonde vers la planète, délaissée par les agences spatiales depuis les années 1980, mais qui pourrait abriter des organismes vivants.

Connue aussi sous le nom d’étoile du Berger, Vénus, très lumineuse, baigne dans une température de surface autour de 470°C avec une pression plus de 90 fois plus grande que la nôtre.

Vénus, infernale et toxique, a été largement délaissée depuis les années 1980 par les agences spatiales au profit des planètes plus distantes du système solaire dont Mars, où des dizaines de sondes et de robots ont été envoyées dans l’espoir d’y découvrir les premières traces de vie passée. «Sur Vénus, on cherche des traces de vie actuelle», corrige Peter Beck en insistant sur le mot «actuelle».