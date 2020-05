La prochaine saison promet

Rédiger un nouveau commentaire

moi j aime regarder cette télé réalité. Et ceux qui critiquent et n aiment pas n ont qu a changer de chaînes.... ou éteindre la TV...

Alain 10.05.2020 à 19:40

Koh Lanta, c’est toujours pareil, les plus faibles éliminent les plus méritants, et au final c’est un tocard qui gagne. Le règlement favorise clairement celui qui est fourbe et nul, que celui qui est gentil et fort. Après, la production s’étonne que le public en veut à un tel qui vient d’éliminer un bon. Ben voyons...