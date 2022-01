Trump Organization : La procureure de New York assure avoir découvert des «preuves de fraude»

Letitia James, procureure de l’État de New York, est en charge d’une enquête sur des pratiques de fraude fiscale au sein de la Trump Organization. La famille s’en défend.

L a procur e ure s’intéresse de près à de nombreux documents contenant des estimations d’actifs fallacieuses», notamment une suite située dans la Trump Tower, déclarée trois fois plus grande que sa taille véritable et dont la valeur a été surévaluée de 200 millions de dollars .

Selon un document de la Cour suprême de l’État de New York, signé par la procureure Letitia James, le propriétaire légal de la Trump Organization, soit l’ancien président Donald Trump, avait «le pouvoir de décision sur un large éventail de pratiques à la Trump Organization, incluant des déclarations erronées à des tiers, notamment des institutions financières et le fisc américain». Letitia James, qui souhaite entendre dans cette affaire Donald Trump et ses enfants Ivanka et Donald Junior, a souligné qu’ils devraient être forcés à témoigner.