Alors que la famille était au Kosovo, le mari aurait confisqué les papiers de sa femme et de leur fille pour les laisser au pays et il l’aurait incitée à se faire stériliser. Enfin, il aurait menacé de la tuer, ainsi que sa famille, et aurait manqué de l’étouffer. Selon ses dires, la victime était régulièrement battue, insultée et contrainte à des rapports sexuels. Elle avait l’interdiction d’en parler et ne pouvait pas sortir seule, mais elle était en revanche forcée d’aller au Kosovo.