Fort Boyard: la prod répond à Vaimalama Chaves

Polémique : La prod de «Fort Boyard» répond à Vaimalama Chaves

Adventure Line Productions n’a guère apprécié d’avoir été mise en cause par Vaimalama Chaves dans sa réponse aux personnes qui la critiquaient pour avoir refusé de prendre part à une épreuve de «Fort Boyard» avec des araignées. Sur Instagram, Miss France 2019 avait accusé la production de chantage. «Ils ont tenté de me forcer pour que je cède, mais non, c’est non», avait-elle indiqué.