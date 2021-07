AUDI Q4 E-TRON - La production de ce nouveau SUV électrique est climatiquement neutre

Dans le nouveau complexe de l’aéroport de Zurich, The Circle, l’importateur et distributeur de véhicules Amag a aménagé The Square. Dès l’entrée, le slogan «Future Is an Attitude» est affiché en grand. Et c’est précisément dans l’optique de faire adopter cette attitude aux potentiels clients qu’a été développé le Mobility Hub, dédié aux véhicules du futur. Les intéressés ont la possibilité d’y prendre rendez-vous pour un essai routier et de faire leur première expérience avec la mobilité électrique.