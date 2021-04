Scandale dans les «Anges» - «La production de l’émission fournit de la drogue»

L’émission «Les Anges» voit son image se ternir, au fur et à mesure que le temps passe… Il y a plusieurs jours, un appel au boycott de l’émission de NRJ12 à travers le hashtag #BoycottLesAnges a été lancé par plusieurs candidates, qui dénoncent le harcèlement qu’elles disent avoir subi durant le tournage de l’émission, tant par des candidats que par la production. Angèle, Rawell et Rania, qui ont participé à la saison actuelle des «Anges», ainsi que Céline et Nathanya, deux participantes à l’édition précédente, ont raconté l’envers du décor du programme dans un live Instagram le 17 avril dernier.

Les candidates Angèle, Rawell et Rania étaient invitées sur le plateau de TPMP mercredi soir, où elles se sont confiées sans langue de bois. Disant avoir été agressée pendant l’émission, Angèle n’a pas mâché ses mots devant Cyril Hanouna. «Quinze personnes qui vont se mettre sur une seule candidate et vont la pousser psychologiquement à bout.» Elle évoque des humiliations et des insultes, mais aussi des agressions physiques. «On m’a aspergée de produit pour le ménage, on m’a traitée de «pute et de salope», on m’a menacée et on a voulu me frapper.»