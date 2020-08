Genève

La production de logements en plein boum

Le canton compte un millier d’habitations supplémentaires depuis janvier. Surtout, près de 9000 sont en cours de construction.

Genève n’arrête plus de bâtir. Entre janvier et juin 2020, le canton a enregistré un gain de 1060 logements. Ce chiffre est très légèrement inférieur à la moyenne observée depuis 2015 (1119 unités par semestre) mais s’accompagne d’un nombre historiquement élevé d’habitations en cours de construction: 8782 à la fin juin, soit 11% de plus qu’un an auparavant.