Climat : La production prévue de voitures électriques ne suffira pas

Les plans de production des grands constructeurs automobiles concernant les véhicules zéro-émission, électriques ou à hydrogène, seront loin de permettre de tenir l’objectif de limiter le réchauffement à +1,5 °C.

InfluenceMap, centre de réflexion spécialisé sur les rapports entre monde économique et financier et la crise climatique, a croisé les données du cabinet IHS Markit (S&P Global) sur la production automobile dans le monde avec une étude de 2021 de l’Agence Internationale de l’Énergie (AIE) sur les scénarios pour atteindre la neutralité carbone en 2050 et tenir l’objectif le plus ambitieux de l’accord de Paris de «limiter l’élévation de la température à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels».