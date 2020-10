«Secret Story» : La production voulait filmer un avortement

Selon Benjamin Castaldi, la diffusion d’une interruption de grossesse dans «Secret Story» a été sérieusement envisagée par les producteurs de l’émission.

Des moments trash et gênants, la téléréalité française en a connus: de Loana et Jean-Édouard dans la piscine, aux innombrables clash des «Marseillais» et autres «Anges, en passant par les deux lunes de Kim Glow, on pensait avoir vu le pire. Selon Benjamin Castaldi, on a échappé à encore plus épouvantable.