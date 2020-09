Une professeure de danse de Pennsylvanie a été arrêtée la semaine dernière et mise en examen pour agression sexuelle sur un enfant. Selon CBS Philly, Carly Green a eu plus de cinquante rapports sexuels avec un élève de 15 ans au printemps 2018. Pendant cette période, la jeune femme de 24 ans et l’adolescent s’échangeaient constamment des photos de nu sur Snapchat. Après une pause dans leur relation illégale, la prof et son élève ont recommencé à coucher ensemble en 2019, la plupart du temps au domicile de la jeune femme.