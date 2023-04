Commissaire de l’UE mal à l’aise par la propagande russe sur Twitter

La commissaire tchèque Vera Jourova. AFP

La vice-présidente de la Commission européenne Vera Jourova a indiqué mercredi se sentir «de plus en plus mal à l’aise sur Twitter» en raison de la propagande russe sur cette plateforme. La commissaire tchèque, chargée des valeurs et de la transparence, a averti que Twitter risquait de contrevenir à la nouvelle réglementation européenne sur les services numériques (DSA) s’appliquant à partir de fin août, en raison de la «propagande russe agressive non régulée» sur ce réseau social.

Twitter est l’une des dix-neuf «très grandes plateformes» numériques, tout comme TikTok, Instagram, YouTube ou Google Search, qui comptent chacune plus de 45 millions d’utilisateurs actifs dans l’UE et qui seront soumises à des contrôles renforcés de Bruxelles. Elles se verront notamment imposer un audit annuel indépendant pour s’assurer qu’elles luttent efficacement contre la désinformation et la haine sur internet.

Manque de forces pour la lutte contre la désinformation

Vera Jourova s’est inquiétée de voir Twitter manquer de personnel dédié à la lutte contre la désinformation, après les licenciements massifs décidés par le milliardaire Elon Musk qui a racheté le réseau social en octobre 2022. «Nous avons été déçus par les données qu’ils ont transmises en janvier et, bien sûr, nous observons ce qu’ils font avec les capacités» qui leur restent, a déclaré Mme Jourova au cours d’une interview organisée dans le cadre de l’«European Newsroom», regroupant plusieurs agences de presse dont l’AFP.

Plus tôt dans la journée, la responsable avait tweeté que Twitter ne respectait «pas ses engagements à l’égard du code de lutte contre la désinformation», un code de bonnes pratiques auquel adhèrent de façon volontaire une série de plateformes et qui jouera un rôle clé dans le cadre de l’application du DSA.

«Je comparerais la situation avec la conduite sur autoroute. Si vous dépassez la vitesse autorisée, vous êtes sanctionné et vous risquez un jour d’être privé de votre permis de conduire», a-t-elle commenté. «Nous voulons que Google, Twitter et les autres intensifient leur travail contre la propagande russe», a poursuivi Vera Jourova, précisant que la Commission serait chargée de faire respecter le DSA. «Il y a toujours de la place pour le dialogue. Et je voudrais vraiment expliquer à M. Musk notre philosophie, nous protégeons la liberté d’expression… mais la liberté d’expression dans l’UE n’est pas illimitée», a-t-elle ajouté.