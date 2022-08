Etats-Unis: La proportion d’Américains sans assurance santé atteint un plus bas

États-Unis : La proportion d’Américains sans assurance santé atteint un plus bas

Getty Images via AFP

Le taux de personnes non assurées avait commencé à baisser en 2014 avec le «Affordable Care Act», aussi connu sous le nom d’«Obamacare».

La proportion de personnes n’ayant aucune assurance santé aux États-Unis a atteint un plus bas début 2022, à 8% de la population, s’est félicité mardi le gouvernement de Joe Biden.

Le taux de personnes non assurées avait commencé à fortement baisser après l’entrée en vigueur en 2014 de la loi «Affordable Care Act», une ambitieuse réforme de l’assurance médicale plus connue sous le nom d’«Obamacare», la loi phare de Barack Obama. Entre 2018 et 2019 la courbe des non-assurés avait toutefois connu un rebond, avant de baisser à nouveau. Au total, «5,2 millions de personnes ont obtenu une couverture depuis 2020, ce qui coïncide avec le début de l’administration Biden-Harris en janvier 2021», a souligné dans un communiqué le ministère de la Santé.