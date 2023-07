Suisse: La prostitution est légale mais le milieu reste opaque

Une immense majorité des prostituées ne travaillent pas de leur plein gré. IMAGO/Panthermedia

Le «SonntagsZeitung» montre que la libéralisation de la prostitution n’a pas amélioré la situation des femmes et l’a même aggravée. La grande majorité des prostituées n’exercent pas leur activité de leur plein gré, beaucoup subissent des atteintes physiques et psychiques importantes et luttent encore des années plus tard contre des traumatismes subis. Un rapport du Parlement européen constate également que «la catégorisation de la prostitution comme «travail du sexe» légal augmente le nombre de femmes maltraitées». Selon Europol, les deux tiers des personnes victimes de trafic d’êtres humains le sont dans le milieu du sexe. Selon l’agence policière européenne, il est plus facile pour les trafiquants d’êtres humains d’opérer dans les pays où la prostitution est légale et ainsi exploiter leurs victimes.

Le crime organisé, actif dans l’industrie du sexe, a particulièrement profité de la libéralisation. Les mafias enlèvent des jeunes femmes, généralement sans formation et sans ressources indique le dominical. Pendant et après leur «travail», les femmes souffrent de graves conséquences physiques. Selon l’étude, chaque partie du corps est atteinte par la prostitution. Les victimes ont souvent des dents cassées ou des articulations de la mâchoire brisées à cause d’une fellation forcée. Elles souffrent de blessures et de douleurs chroniques dans la région du bas-ventre ou leur flore intestinale est endommagée par des lavements trop fréquents avant le sexe anal. Deux tiers des travailleuses du sexe luttent contre des troubles de stress post-traumatiques, souvent irréversibles, comme on en trouve chez les victimes de torture.

Fausse bonne idée

Les auteurs du rapport plaident pour l’introduction dès que possible en Suisse, et également en Allemagne, du modèle dit nordique, qui interdit l’achat de prestations sexuelles et punit les clients. Le Conseil fédéral ne veut toutefois pas entendre parler d’une interdiction d’achat de sexe, car cela ferait basculer le «commerce érotique» dans l’illégalité et affaiblirait la position des travailleuses du sexe. De plus, on ne peut pas exclure que la prostitution puisse être volontaire. Manfred Paulus, ancien enquêteur dans le milieu de la prostitution, s’inscrit en faux. Il estime que 95% des prostituées n’exercent pas leur travail de manière autonome. Les clients ne pourraient pas non plus évaluer s’ils ont une prostituée forcée devant eux ou une femme qui exerce cette activité vraiment de son plein gré. Pour l’ex-enquêteur, il est clair que si la politique ne réagit pas, «le crime organisé s’attaquera encore plus à l’Allemagne, à l’Autriche, à la Suisse, c’est-à-dire aux pays qui continuent d’accorder simplement ces libertés».

