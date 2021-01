Les conditions imposées par la Confédération limiteront cependant la réouverture des salons de massage et les pratiques des travailleuses et travailleurs du sexe. Outre les normes sanitaires, susceptibles de refroidir certaines ardeurs, le traçage des contacts devrait être exigé. Un frein pour un domaine où le client tient particulièrement à rester discret. Par ailleurs, la Confédération a ordonné la fermeture de tous les services entre 19 heures et 6 heures du matin, ainsi que le dimanche, alors que le secteur de la prostitution vit surtout en soirée et la nuit.