Coronavirus : La protection civile à nouveau mobilisée

Les personnes astreintes à la protection civile seront à nouveau appelées en renfort pour faire face à la crise du coronavirus. Un maximum de 500’000 jours de service pourra être fourni d’ici au 31 mars prochain.

Ces dernières semaines, le nombre de cas a de nouveau fortement augmenté, rappelle le Conseil fédéral dans un communiqué. Les institutions de santé, notamment les EMS, sont sur le point d’atteindre la limite de leurs capacités au niveau du personnel et sollicitent de plus en plus l’appui de la protection civile auprès des cantons. Pour rappel, celle-ci permet de décharger le personnel de soin qui est lui-même de plus en plus touché et doit se mettre en quarantaine ou se confiner. Elle permet également de renforcer le traçage des contacts et les tests PCR dont l’efficacité est limitée par le nombre élevé de cas.