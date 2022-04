Guerre en Ukraine : La protection civile convoquée pour l’hébergement d’urgence des réfugiés

Lors de sa séance du 6 avril, le Conseil fédéral a décidé de convoquer la protection civile pour soutenir le Secrétariat d’État aux migrations (SEM).

La protection civile «fournira notamment des prestations pour la mise en place et la gestion de locaux d’hébergement d’urgence lorsque les capacités des structures ordinaires (par ex. les centres fédéraux pour requérants d’asile) ne seront plus suffisantes. Elle pourra aussi être affectée à des activités d’encadrement et de soutien en faveur des réfugiés ukrainiens», détaille le Conseil fédéral.