Coronavirus : La Protection civile en renfort dans un EMS fribourgeois

L’établissement médico-social de Siviriez, qui compte de nombreux malades du Covid-19 parmi ses résidents et son personnel, pourra compter sur l’aide de six astreints dès vendredi.

Durant 10 à 15 jours

L’engagement a été sollicité par le Préfet de la Glâne, et président du Réseau santé Glâne, Willy Schorderet, précise le communiqué. Six astreints recevront une formation spécifique vendredi. Ils seront quotidiennement engagés, dans les domaines des soins de base et de l’animation, de la logistique et de la cuisine.