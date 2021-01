Des Vaudois et des militaires

Didier Page, secrétaire général adjoint de la Direction de la sécurité et de la justice, ajoute: «Dans de nombreux cas, les astreints ont pallié les absences du personnel ordinaire. Ces absences avaient des causes multiples: personnes malades ou en quarantaine, en récupération vu leur engagement accru en raison de la pandémie, etc. Les astreints ont surtout aidé dans les domaines du social et de la logistique.» Ils étaient si demandés que l’engagement de toutes les personnes disponibles n’a pas suffi. Une soixantaine de Vaudois sont venus en renfort à l’hôpital cantonal. «Nous avons une excellente collaboration avec la Protection civile vaudoise», souligne le commandant Pierre Burton.