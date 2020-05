Actualisé 14.05.2020 à 06:32

Suisse romande

La Protection civile fait son bilan, entre couacs et fierté

Des milliers de PCistes ont été mobilisés depuis fin mars. keystone-sda.ch

La mobilisation massive de la Protection civile aura mis en lumière ses forces mais aussi ses dysfonctionnements. L’heure du désengagement sonne aussi celle de l’auto-critique.

de Pauline Rumpf

Au chevet des hôpitaux, EMS, ou associations sociales ces dernières semaines, la Protection civile (PC) entame son désengagement dans plusieurs cantons (lire encadré). Elle a prouvé son utilité et largement satisfait ses bénéficiaires, estiment les autorités. Mais dans certaines régions, elle n’a pas été à l’abri de certains couacs.

La mission en chiffres La PC vaudoise a accompli près de 600 missions et 55’000 jours de service, qui devraient s’élever à 85’000 jusqu’au 30 juin. Un engagement qui coûtera 1 million de francs au Canton, sur 3,5 millions au total, dont le solde revient à la Confédération. Sur près de 7000 astreints, 15% ont été dispensés d’office car employés dans un domaine indispensable. À Fribourg, 1005 personnes ont servi et seront progressivement libérées jusqu’au 7 juin.

«On s’est sentis très utiles, ça n’a jamais été aussi gratifiant», répètent les nombreux soldats qui se sont confiés à «20 minutes». Certains, temporairement au chômage, ont même proposé de poursuivre volontairement leur engagement. Mais plusieurs d’entre eux ont été confrontés à des aberrations organisationnelles, signalées en vain.

«Manque de réactivité»

«A mon poste, l’horaire de présence durait 12h alors que l’hôpital devant lequel nous étions postés n’était ouvert aux visites que pendant 3h, raconte Robin*. Le reste du temps, nous étions inutiles. Nous avons été plusieurs à communiquer ce problème, on nous a dit «on va faire remonter» et en trois semaines rien n’a changé. Du gaspillage d’argent public!» L’inverse s’est produit pour Gaël*, en renfort dans les cuisines d’un EMS: «J’avais un horaire de bureau qui se terminait pile au moment du coup de feu du repas du soir. Sans parler d’une certaine gabegie sur la date d’entrée qui a été changée trois fois à quelques heures du début.» Posté ailleurs, Simon* raconte des problèmes d’horaires inéquitables: «on a fini par s’arranger entre nous, car la hiérarchie faisait la sourde oreille. Les chefs n’ont aucune idée de ce qu’on fait.»

Pour ces soldats, le problème est structurel: manque de communication et manque de réactivité. «L’organisation est branlante, mais si on propose une amélioration, on nous propose de grader, ou de se la fermer», décrit Gaël*. Robin* renchérit: «on a le sentiment que la hiérarchie s’en fiche d’optimiser les frais engagés par la collectivité, et ne pense qu’à son image.»

«Bénéficiaires satisfaits»

La PC vaudoise, et notamment celle de la région Riviera, fréquemment citée, fera comme il se doit son auto-critique, souligne Denis Froidevaux, chef de l’Etat-Major de conduite vaudois. «Globalement, ce qui devait être corrigé l’a été. Mais les moyens ont parfois dépassé les besoins, et l’efficience n’a pas toujours été optimale, c’est vrai. Il faudra analyser ces couacs, tout ne se focalisant pas uniquement sur les quelques problèmes, et prendre certaines mesures de formation ou de réorganisation.» Il précise toutefois que les demandes des institutions ont parfois été tardives et peu claires, et les échelons de négociation multiples; mais il ajoute qu’un surengagement valait mieux que l’inverse, et que les récipiendaires affichent aujourd’hui pleine satisfaction.

«Il faudra apprendre de cet engagement»

Pour le commandant de la Protection civile vaudoise, le bilan est globalement très positif compte tenu de l‘urgence et de l’inconnu qui a caractérisé cette crise. «Depuis le terrain, la critique est facile et on ne voit pas tout, rappelle Louis-Henri Delarageaz. C’est vrai qu’il y a eu quelques décalages. La situation n’a cessé de d’évoluer, nous étions dans l’incertitude et nous avons dû apprendre à travailler avec des nouveaux partenaires. Mais généralement, les corrections nécessaires ont été faites.» Quant aux problèmes signalés dans le bataillon Est, le chef estime qu’ils peuvent avoir différentes causes. «Les cadres de milice ont été très sollicités dans cette région, et certains sont plus expérimentés que d’autres». Le canton ne compte qu’une petite centaine de professionnels, rappelle-t-il. «Les débriefings habituels de fin de mission, menés avec les astreints, les partenaires et les cadres, devraient permettre d’apprendre de cet engagement. Cela aura certainement un impact positif sur la formation et les processus pour les futures interventions»

*prénoms d’emprunt