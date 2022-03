Covid-19 en Suisse : La protection civile met un terme à ses missions de soutien

L’Office fédéral de la protection de la population tire le bilan de son action dans la lutte contre la pandémie. Comme pour l’armée, son mandat prend fin le 31 mars.

La protection civile arrive au terme de «l’intervention la plus longue et la plus importante de son histoire», indique lundi l’Office fédéral de la protection de la population (OFPP). «L’engagement prendra fin le 31 mars 2022», dit l’office, qui ajoute que, au total, ce sont 560’000 jours de service qui ont été accomplis par 41’000 astreints à la PC.