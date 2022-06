Vaud : La Protection civile va devoir mieux former et s’organiser

La PC conserve une image de «relent de guerre froide», indique la Cour des comptes. FLORIAN CELLA

«On perd son temps et on gaspille l’argent de l’Etat», «je dois me séparer d’un employé pendant des semaines pour qu’il aille plier des couvertures», «le seul truc à faire dans cet EMS pendant le Covid, c’était monter le sapin de Noël»… C’est sur la base d’un certain nombre de signalements, depuis des années, que la Cour des comptes a choisi d’auditer les performances de la Protection civile vaudoise (PC) au travers du service qui la chapeaute (SSCM). Sachant que ses effectifs fondent comme neige au soleil (de 33’000 en 1994 à 5000 en 2021), les magistrats ont tenté de définir comment mieux assurer sa mission, avec moins, et pour moins cher.

Organisation «de guerre froide»

Premier constat: la PC doit mieux s’organiser. Elle manque d’une stratégie cantonale adaptée aux risques réels, et est trop dépendante de son héritage militaire «de guerre froide», en termes de matériel mais aussi de conduite. La gestion des astreints, notamment, manque d’efficacité: les compétences réelles de chacun sont trop méconnues et les convocations sont beaucoup trop larges et mal ciblées au regard des besoins réels. «Pour une mission où vous avez besoin de 30 personnes dont 5 chauffeurs, il ne faut pas appeler 50 personnes sans permis», démontre par exemple Guy-Philippe Bolay, magistrat en charge de l’audit. Et d’appeler de ses vœux un système comparable à l’engagement des pompiers.

Les cours de répétition assurant la présence de personnel rapidement déployable doivent aussi être mieux répartis sur l’année, même pendant l’été, lorsqu’inondations et incendies sont les plus probables. En outre, les compétences sanitaires manquent, non seulement à l’interne mais aussi par exemple pour gérer les constructions sanitaires protégées. «On a vu avec la campagne de vaccination contre le Covid-19 que beaucoup de choses sont possibles», rappelle Guy-Philippe Bolay.

Plus d’exigences en terme de compétences

Pour cela, il faut cependant de la formation, deuxième axe de recommandations de la Cour des comptes avec la gestion des équipements. Cette dernière est beaucoup trop hétéroclite, entre héritage de l’armée et gestion autonome par région. Il conviendra de l’harmoniser et d’établir un inventaire: «actuellement, si le canton doit coordonner un engagement centralisé, il ne sait pas combien de véhicules se trouvent dans chaque région», décrit le magistrat. Plus important encore: «il faut être plus exigeant avec les cadres professionnels, au moment de leur embauche et via des formations continues, insiste-t-il. Des scandales comme celui de la région de Nyon ne doivent plus se répéter. Une meilleure surveillance est donc aussi nécessaire.»

Finalement, la communication doit être améliorée, même si l’engagement lié au Covid-19 a un peu redoré le blason de la PC, et a fait du bien au moral des troupes. Les employeurs doivent pouvoir mieux comprendre l’absence de leurs employés et donc les missions de la PC, par exemple lors de manifestations permettant d’exercer des compétences liées à sa fonction première. La Cour des comptes recommande la mise en place de certificats de travail ou de reconnaissance des formations effectuées, notamment.

Les quinze recommandations ont été acceptées par le SSCM, sous réserve que la réforme déjà entamée (lire encadré) aboutisse sous la forme retenue dans le cadre de l’audit. Le Conseil d’Etat, lui aussi, prend acte et indique que la plupart des éléments lui étaient déjà connus, mais rappellent que les ORPC ne dépendent pas de ses compétences. Ceci pourrait changer dans les années à venir.