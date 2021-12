Attaques de loups – Le service civil volera-t-il au secours des moutons?

Les loups sont de plus en plus nombreux en Suisse. Imago Images

La population de loups en Suisse n’a cessé d’augmenter au cours des dernières années. Selon la fondation Kora, la présence de 105 animaux a pu être attestée en 2020, soit 20 de plus que l’année précédente. Or qui dit davantage de loups dit aussi davantage d’attaques. En 2019, 447 animaux de rente ont été tués par ce prédateur. Ce nombre a passé à 815 en 2020.

En Valais, vingt loups ont été recensés en 2021. Pour l’année en cours, ils ont tué plus de 300 moutons, selon une carte interactive du canton. Une situation que le conseiller national Michael Graber (VS/UDC) veut changer. Il vient de déposer une motion dans laquelle il demande au Conseil fédéral de déployer des membres du service civil pour garantir la sécurité des troupeaux de moutons et de chèvres.

«Les détenteurs d’animaux sont désespérés»

Selon le Valaisan, la problématique se serait accentuée partout en Suisse depuis cet été. De nombreux moutons et de chèvres auraient ainsi été tués par des loups en alpage. «Les détenteurs d’animaux sont désespérés et sont résignés.» Michael Graber craint que nombre d’animaux ne seront plus envoyés en alpage l’année prochaine, ce qui aurait des conséquences néfastes pour l’entretien du paysage.

«La présence humaine est un moyen efficace pour repousser le loup», estime le politicien UDC. Mais il précise que nombre d’agriculteurs n’ont tout simplement pas le temps d’être présents aux côtés de leurs bêtes tout l’été. Selon lui, le service civil serait idéal pour cette mission dans la mesure où ses membres sont régulièrement déployés dans les secteurs de l’agriculture et de l’entretien du paysage.

Pas assez bien formés

Daniel Mettler, de l’association suisse pour le développement de l’agriculture et de l’espace rural (Agridea), la protection des troupeaux est assurée en Suisse par des chiens, des barrières et par les bergers. Il concède néanmoins que la problématique s’est accentuée avec le nombre toujours plus élevé de loups en Suisse. «Il faut davantage de chiens, davantage de barrières et davantage de bergers», estime-t-il.

L’expert en agriculture dans les régions de montagne rappelle que le service civil est déployé en alpage pour garantir la sécurité des troupeaux depuis environ dix ans. Bien que de manière marginale: entre cinq et huit membres du service civil sont affiliés à cette tâche chaque année en Suisse. Ces personnes viennent alors en aide aux bergers et aux exploitants d’alpage pendant deux à trois semaines en été. Selon Daniel Mettler, les retours sont positifs: «Les membres du service civil sont toujours motivés et sont très appréciés des agriculteurs.»