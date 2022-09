Suisse : La protection contre les menaces nucléaires est insuffisante

La Suisse manque de matériel et d’équipements de protection qui seraient nécessaires en cas d’augmentation de la radioactivité. Et cela à un moment où la probabilité d’une frappe ou d’un accident nucléaire a augmenté en Europe. «Nous ne sommes pas suffisamment préparés», alerte Urs Marti, président de la Conférence des responsables cantonaux des affaires militaires, de la protection de la population et de la protection civile,

dans la «NZZ am Sonntag». Ce dernier cite en exemple les dosimètres, ces petits appareils qui émettent un bip d’autant plus fort que la radioactivité est élevée: «Nous n’en avons pas assez. Et ceux dont nous disposons sont vieux.»