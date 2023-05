Genève: La protection de l’adulte croûle sous les nouveaux cas

Le nombre d’adultes ne parvenant pas à être autonomes explose à Genève. La justice et les services sociaux dédiés affrontent une forte hausse de ce type de cas. Ils concernent principalement des personnes âgées et des jeunes majeurs. La «Tribune de Genève» rapporte que l’an passé, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (TPAE) a fait face à une hausse de 15% du nombre de nouveaux dossiers. Par un effet de cascade, le Service de protection de l’adulte (SPAd) voit aussi son activité croître. En 2022, il a reçu 464 dossiers, 30% de plus que les deux années précédentes. Et il prévoit la prise en charge entre 600 et 700 nouveaux mandats cette année.