Nature: La protection des troupeaux commence à porter ses fruits

En comparaison avec l’an dernier, le nombre d’attaques attribuables au loup a fortement diminué dans les cantons les plus concernés par le canidé que sont le Valais et les Grisons, constate le Groupe loup suisse dans un communiqué publié jeudi. Ainsi, «on observe jusqu’ici en Valais un recul des attaques de près de 55% par rapport à l’année précédente, et même de 80% dans les Grisons». Cette constatation est réjouissante car, en Suisse, 26 meutes et une douzaine de couples de loups étaient recensés l’hiver dernier. Comme une grande partie de ces meutes et couples élèveront probablement des jeunes cette année et que des individus continuent de migrer depuis les pays voisins, la population de loups poursuit sa croissance.