Freeze Corleone : La provocation tout en haut des charts

Le rappeur Freeze Corleone pourrait être banni des sites de streaming à cause de paroles de «LMF».

Freeze Corleone fait un carton avec son premier album, quasi certifié disque d’or en France seulement deux semaines après sa sortie. Il faut dire que le rappeur n’a pas fait dans la dentelle en matière de provocations sur «LMF». L’artiste de 28 ans a d’ailleurs poussé le bouchon trop loin pour son label, la major Universal, qui a mis un terme à leur collaboration, et pour la justice parisienne, qui a ouvert une enquête pour «provocation à la haine raciale» et «injure à caractère raciste». En cause, certains textes se référant, entre autres, à Hitler et à la Shoah.