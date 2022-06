Cyanobactérie dans le lac (NE): «La prudence sera de mise tant que le temps sera chaud et peu venteux»

En juin 2020, six toutous avaient subi le même sort après avoir ingéré les mêmes algues bleues et au même endroit, soit vers l’embouchure de l’Areuse. Plusieurs plages avaient alors été condamnées .

Conséquences sur l’être humain

Via les réseaux sociaux, le Canton appelle à la prudence ces prochains jours et demande de ne pas promener son chien au bord du lac lorsque les conditions suivantes sont réunies: canicule, eau stagnante et amas d’algues douteux à la surface.