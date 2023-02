Suisse : La prune de Löhr est le fruit suisse de l’année

Les pruniers de Löhr atteignent une taille moyenne; ils sont peu exigeants, tolérants et frugaux. Ils poussent vite et produisent rapidement et régulièrement.

En effet, les prunes de Löhr sont idéales pour produire de l’alcool. «Elles sont mûres sont juteuses, très aromatiques et sucrées. Elles donnent une eau-de-vie de prune corsée dégageant d’agréables effluves de massepain et de cannelle», selon FRUCTUS.

Au début des années 50

La prune de Löhr est mentionnée pour la première fois dans les ouvrages d’arboriculture au début des années 1950. Ceci en lien avec une distillerie du pays des Trois-Lacs. Elle aurait été utilisée à cet effet dès la fin des années 1940 par un vendeur de spiritueux de l’ancienne commune d’Oltigen (BE). Devant le résultat concluant, l’homme avait fait planter 600 pruniers sur une exploitation agricole dans la commune de Seedorf (BE). Depuis, la prune est devenue une matière première recherchée par les distilleries du pays.

Désormais, des nouvelles variétés plus productives et la récolte, chronophage, ont fait reculer les effectifs de pruniers de Löhr. Mais ils restent intéressants, notamment pour la culture extensive en plein vent et l’auto-approvisionnement, relève FRUCTUS. L’élection de la variété fruitière suisse 2023 est donc une «contribution à la sauvegarde de ce beau hasard de la nature et de son histoire comme élément de la biodiversité et de la culture suisses».