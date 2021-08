Suissesse en Italie - La prune salée n'était que le début de son chemin de croix

Une loi censée lutter contre le trafic de véhicules (lire encadré) a ruiné les vacances d’une Zurichoise de 55 ans. Ne pouvant pas conduire sa voiture, immatriculée en Suisse, à cause d’une blessure à la cheville, elle a récemment laissé sa belle-sœur, de nationalité italienne et domiciliée en Italie, conduire son auto. Grave erreur: les femmes ont été arrêtées par les forces de l’ordre, qui ont émis une amende de 500 francs et confisqué le véhicule.