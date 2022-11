Joueur exhibitionniste en NBA : La psychologue avait alerté le club dès janvier mais les Spurs n’ont rien fait

Dans le dossier il est mentionné que le joueur s’est exhibé neuf fois devant Cauthen, à partir de décembre 2021. Selon Me Buzbee, celle-ci a pu une première fois évoquer le problème auprès du manager général des Spurs Brian Wright, en janvier 2022. Elle a revu Wright le 21 mars et lui a encore fait part de ses inquiétudes, affirmant qu’elle se sentait mal à l’aise à l’idée de voir Primo seule.

Renvoi trop tardif?

La franchise texane avait subitement rompu le contrat du prometteur arrière canadien, choisi en 12e position de la draft 2021 et qui était dans sa deuxième saison NBA, vendredi dernier, sans donner de raison. Il avait joué quatre matches cette saison, affichant des moyennes de 7 points, 3,3 rebonds et 4,5 passes. «Les récentes actions des Spurs sont trop insuffisantes et trop tardives. Leur déclaration publique concernant le départ du joueur est une véritable farce. Leur conduite envoie un message fort, à savoir qu’ils sont prêts, comme d’autres grands clubs, à tolérer une conduite odieuse de la part de sportifs et à sacrifier des employés loyaux, tant que l’athlète a du succès sur le terrain», a asséné l’avocat du Dr. Cauthen.