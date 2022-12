Suisse: La pub continuera d’être distribuée dans nos boîtes aux lettres

Les Suisses continueront de recevoir des publicités non désirées dans leurs boîtes aux lettres. Contrairement au National en mars dernier, le Conseil des États a balayé, par 32 voix contre 12, une motion de la députée Katja Christ (VL/BS) qui demandait que la distribution des tous-ménages soit soumise à un système non plus de retrait mais d’adhésion. En clair, elle proposait que ces pubs ne soient plus distribuées qu’aux personnes qui en auraient fait la demande, via un autocollant «Publicité bienvenue», par exemple.