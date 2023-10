La pub papier ne fait plus recette: 4000 livreurs menacés

Ce sont près de 4000 personnes en Suisse qui sont menacées par la décision qu’a prise La Poste. Mercredi, elle a annoncé que sa filiale Direct Mail Company (DMC), qui gère actuellement la distribution de la publicité papier non adressée dans les boîtes aux lettres, avait d’énormes difficultés économiques, notamment parce que de moins en moins de personnes souhaitent recevoir de la pub. «L’entreprise envisage de faire distribuer l’ensemble des envois par la Poste à compter de juin 2024», écrit le géant jaune.

«Cette mesure toucherait 3855 membres du personnel de DMC», ajoute La Poste. Ces personnes sont payées à l’heure et travaillent en général entre trois et huit heures par semaine. Le syndicat Transfair «demande le maintien des personnes concernées au sein du groupe Poste, écrit-il dans un communiqué. Sont également concernés 70 responsables de secteur sur les différents sites, avec un taux d'occupation compris entre 70 et 100%.»