Chine: La publication du taux de chômage des jeunes est suspendue

Cette photo, prise le 10 août 2023, montre une femme achetant un billet de loterie à Pékin. Les ventes de loterie en Chine ont grimpé à près de 274 milliards de yuans (environ 33 milliards de francs suisses) au premier semestre de l’année, soit une augmentation de plus de 50% en glissement annuel. Les analystes citent un malaise économique croissant comme explication possible. AFP

La Chine a suspendu mardi la publication mensuelle de ses chiffres détaillés de chômage chez les jeunes, après un niveau record ces derniers mois et une nouvelle série d’indicateurs économiques fébriles pour juillet. Ces mauvais chiffres accentuent la pression pour un vaste plan de relance dans la deuxième économie mondiale, où l’état de santé du gigantesque secteur immobilier préoccupe les marchés. L’activité est pénalisée ces derniers mois par les déboires de plusieurs promoteurs au surendettement astronomique, par la confiance en berne des consommateurs et le ralentissement économique mondial, qui pèse sur la demande en biens chinois et donc sur l’activité.

Pour soutenir la croissance, la banque centrale chinoise a abaissé mardi un taux de référence pour les prêts à moyen terme, une mesure qui permet de réduire les coûts de financement des banques commerciales pour les encourager à accorder davantage de crédits et à des conditions plus favorables. Le taux d’intérêt pour les prêts à un an de la banque centrale aux établissements financiers (MLF) passe ainsi à 2,65% contre 2,75% auparavant. Il avait déjà été abaissé en juin.

«Cette baisse aura un effet limité», prévient l’analyste Ting Lu, de la banque Nomura, arguant que pour l’économie chinoise le «pire reste à venir». Le mois dernier, le taux de chômage pour l’ensemble de la population active a ainsi légèrement augmenté par rapport à juin pour atteindre 5,3%. La Chine a décidé mardi de ne plus publier de chiffres détaillés pour les 16-24 ans, après un niveau record en juin (21,3%).

«Ajuster» les données de l’emploi

«La publication du taux de chômage des jeunes est suspendue», a sobrement déclaré devant la presse un porte-parole du Bureau national des statistiques (BNS), Fu Linghui, justifiant cette décision par la nécessité «d’ajuster» les données sur l’emploi. «Si on cesse sa publication, il n’y aura plus de chômage et le problème sera réglé», commentait sarcastiquement un internaute sur le réseau social Weibo, au diapason d’autres messages.

En Chine, le taux de chômage est calculé pour les seules zones urbaines et ne dresse par conséquent qu’un tableau partiel de la situation. Dans ce contexte, les ventes au détail, principal indicateur de la consommation des ménages, ont seulement progressé de 2,5% sur un an le mois dernier, selon des chiffres officiels du BNS. Des analystes sondés par l’agence Bloomberg s’attendaient à une accélération (3,6%), après une augmentation de 3,1% en juin de cet indice très suivi par les marchés. Ce niveau reste très loin de celui d’avril (+18,4%) lorsque les ventes au détail avaient réalisé leur plus forte progression de l’année, galvanisées alors par la reprise post-Covid et le retour des Chinois dans les restaurants, lieux touristiques et centres commerciaux.

Signe désormais d’un essoufflement de la reprise, les prêts aux ménages ont atteint le mois dernier leur niveau le plus faible depuis 2009, selon des chiffres publiés vendredi. La production industrielle a également ralenti en juillet (+3,7% sur un an), après 4,4% un mois plus tôt. Les analystes anticipaient un tassement mais plus modéré (4%).

Risque de contagion

Pour sa part, l’investissement en capital fixe s’est de nouveau tassé à +3,4% sur un an sur les sept premiers mois de l’année. C’est son rythme de croissance le plus faible depuis 2020. Cet indicateur est le reflet des dépenses consacrées à l’immobilier, aux infrastructures, aux équipements ou encore aux machines, des secteurs sur lesquels le gouvernement s’est appuyé dans le passé pour stimuler l’activité.

Les mauvais chiffres de mardi sont publiés au moment où les marchés scrutent le secteur immobilier, qui avec celui de la construction a longtemps représenté le quart du PIB (Produit intérieur brut) de la Chine.

L’un des plus gros promoteurs du pays longtemps réputé solide, Country Garden, a été incapable la semaine dernière de s’acquitter de deux remboursements d’intérêts sur des emprunts et risque un défaut de paiement. Ces déboires font désormais craindre une contagion. Lundi, le promoteur public Sino Ocean a annoncé avoir fait défaut sur le remboursement d’un intérêt.