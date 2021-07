mystère : La publication très énigmatique de Ronaldo

«Jour de décision», a annoncé Cristiano Ronaldo sur Instagram. Un message qui suscite de nombreuses spéculations sur son avenir à la Juventus.

Un blazer bleu avec short assorti, une paire de sneakers blanches et une Rolls Royce du plus bel effet, Cristiano Ronaldo a mis les petits plats dans les grands sur sa dernière publication. Un attirail des grands jours pour une annonce officielle? Cela semble plus qu'envisageable à la lecture du texte qui accompagne la photo: «Jour de décision».