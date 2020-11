Suisse : La publicité pour le tabac doit être restreinte

La commission de la santé publique du National a accepté vendredi de durcir la loi en matière de publicité sur la tabac, en vue de mieux protéger les jeunes.

Un premier projet de loi avait capoté au Parlement en 2016 surtout en raison de l’interdiction de publicité pour le tabac. Or, depuis, la situation a changé, avec notamment le dépôt de l’initiative populaire «Oui à la protection des enfants et des jeunes contre la publicité pour le tabac».

Les nouvelles propositions du Conseil fédéral ont été jugées pas assez strictes par les sénateurs. Ils ont décidé en septembre 2019 de serrer la vis, durcissant notamment les restrictions en matière de publicité et de parrainage.

Pas de déclaration des dépenses

La commission du National refuse toutefois d’aller aussi loin. La publicité doit être autorisée dans les journaux et sur les sites internet qui ne sont pas destinés aux mineurs. Et elle doit être largement interdite dans les cinémas et dans l’espace public, ainsi que sur les panneaux visibles depuis le domaine public, informe-t-elle vendredi.