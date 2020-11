Ce qui a particulièrement marqué l’Italien, c’est l’obstination de cette jeune femme. «Je suis sorti vers 10 heures du matin pour faire des courses et elle était déjà là avec son mari. Elle parlait au téléphone avec les infirmières de l’hôpital, sur haut-parleur, et je n’ai pas pu m’empêcher d’entendre qu’elles garantissaient qu’elles essaieraient de faire venir sa mère à la fenêtre pour la saluer», raconte Salvatore à «La Repubblica» . En rentrant chez lui vers midi, le jeune homme a constaté que la jeune femme était toujours là. Lors de sa deuxième sortie dans l’après-midi, l’Italien est de nouveau tombé sur le couple.

«La proximité physique, c’est autre chose»

Salvatore a pris cette photo poignante vers 17h30, ce qui signifie que la jeune femme et son compagnon ont passé une grande partie de la journée devant cette fenêtre d’hôpital. «Dans certains des commentaires postés sur Facebook, les gens se demandent pourquoi ils n’ont pas utilisé l’appel vidéo, mais ce n’est pas la question. (…) Valduce, comme beaucoup d’autres hôpitaux, donne des nouvelles quotidiennes aux membres de la famille et organise des appels vidéo chaque fois que c’est possible, mais la proximité physique est évidemment autre chose», estime le Lombard.