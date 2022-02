La punchline du styliste mouche une troll homophobe

La réponse du berger à la bergère. «J’avais envie d’acheter un de tes sacs, mais maintenant j’ai envie de vomir». Après avoir lu ce commentaire d’une troll, rédigé en anglais sous la photo le montrant en train d’embrasser son fiancé (photo en tête de l’article), Simon Porte Jacquemus n’y est pas allé par quatre chemins: «Mon sac ne veut pas de toi». Dans un post (capture d’écran ci-dessous) publié mardi, il ajoute: «Je n’ai pas besoin de ton jugement homophobe et mes sacs n’ont pas besoin de toi. Dégage.»

Le styliste français, âgé de 32 ans, est régulièrement la cible d’injures homophobes sur les réseaux sociaux. Il bénéficie heureusement du soutien de la grande majorité des 4,2 millions d’abonnés qui le suivent sur Instagram. Simon Porte Jacquemus, dont la marque de prêt-à-porter et d’accessoires porte son seul patronyme, Jacquemus, est un des créateurs les plus en vue dans le monde de la mode depuis ces dix dernières années. Des personnalités telles que Kendall Jenner, Gigi et Bella Hadid défilent pour lui. Même Lætitia Casta! En juin 2021, il a annoncé ses fiançailles avec Marco Maestri.