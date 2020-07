Coronavirus

La qualité de la couverture des médias a été plutôt élevée

Si une étude universitaire salue le travail de la presse suisse dans les informations autour du Covid-19, elle pointe du doigt un manque de regard critique lors de la période avant le confinement.

Experts

Dans ce domaine, les virologues, épidémiologues et immunologues sont les plus sollicités. Sur les 30 chercheurs les plus médiatisés, seuls trois sont des économistes.

Informations généralement objectives

Régions linguistiques

Il existe des différences entre les régions linguistiques dans la façon de traiter la pandémie. Les médias romands ont consacré davantage de sujets aux aspects et aux conséquences sanitaires du coronavirus. Cette situation peut s’expliquer par le taux d’infection élevé en Suisse romande, souligne l’Institut fög. Les médias alémaniques ont fait preuve d’une plus grande distance critique vis-à-vis des autorités que ceux de Suisse romande.

La thématisation du coronavirus a commencé un peu plus tôt dans les médias italophones. Très rapidement, la pandémie est aussi devenue le thème central pour les médias romands et alémaniques. Plus le nombre de cas d’infections annoncées par les autorités est élevé, plus la couverture du sujet est intense dans les trois régions linguistiques, constatent les auteurs de l’étude.