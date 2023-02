Genève : La qualité de la rivière de l’Aire est passée au crible

Des petites bulles blanches flottent sur l’Aire, comme des dômes de savon. Le Département du territoire insiste toutefois, il ne s’agit pas d’une pollution. Le cours d’eau serait alimenté par des eaux insuffisamment nettoyées provenant des stations d’épuration alentours, selon Christophe Ebener, biologiste et connaisseur des rivières genevoises. Une situation qui ne le surprend pas, avoue-t-il à Léman Bleu: «Cela fait largement plus d’une décennie que l’on connait ce problème». Il appelle à une prise de conscience rapide et des mesures d’assainissement.