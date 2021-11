Suisse – La qualité de l’air dans les trains pointée du doigt

Le coronavirus se transmet par l’air. Plus la qualité de l’air est basse, plus le risque d’infection est grand. Raison pour laquelle la task force de la Confédération recommande une concentration de CO₂ ne dépassant pas les 1000 ppm. Or il semblerait que ce seuil soit largement supérieur dans certaines rames des CFF. C’est ce révèlent des activistes sur leur compte Twitter #SBBAirQuality. Dans un Regioexpress, les mesures indiquaient ainsi une concentration frôlant les 4000 ppm.