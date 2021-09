Étude : La qualité de l’air dans un bureau affecte les capacités cognitives

Des scientifiques de Harvard ont démontré qu’une mauvaise aération dans des bureaux provoque une perte de capacités cognitives.

Plus de 300 employés testés

Ses collègues et lui ont suivi 302 employés de bureau dans six pays (Chine, Inde, Mexique, Thaïlande, États-Unis et Royaume-Uni) sur une période d’un an. L’expérimentation s’est arrêtée en mars 2020 avec les confinements liés à la pandémie de Covid-19. Tous les participants avaient entre 18 et 65 ans, travaillaient au moins trois jours dans un bureau, où ils avaient leur propre poste permanent.