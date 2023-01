Genève : La qualité de l’air est «rassurante» vers l’aéroport



Ces mesures ont commencé en avril 2021 et ont duré un an. Deux campagnes de quelques mois se sont aussi succédé pour évaluer l’effet de la proximité d’un trafic routier significatif. Deux stations mobiles ont donc répertorié les concentrations à l’avenue d’Aïre, où plus de 12’000 voitures passent chaque jour, et à la route du Val-d’Arve, empruntée quotidiennement par plus de 24’000 véhicules. A ces deux endroits également, les données ne révèlent aucune surcharge inattendue: elles sont très comparables à la station de référence de Necker, au centre-ville. D’autres campagnes sont actuellement en cours dans d’autres endroits du canton.