Genève

La qualité de l’eau des rivières laisse à désirer

L’Etat déconseille de se baigner dans les cours d’eau du canton, viciés par les polluants agricoles et les eaux usées.

La qualité de l’eau des rivières genevoises est insatisfaisante. Les dernières études menées par l’Etat, qui y déconseille la baignade, montrent notamment du doigt le Nant-d’Avril, la Seymaz et l’Aire. Concernant ce dernier cours d’eau, le biologiste Christophe Ebener, cité par la «Tribune de Genève», juge par exemple sa qualité «catastrophique». Plus aucune vie n’existe sous les galets, alors que les insectes devraient y grouiller, explique-t-il. La dernière étude menée sur cette rivière remonte à 2016. Elle souligne la présence de polluants agricoles et d’eaux usées domestiques. Le MCG vient ainsi de déposer une motion demandant à l’exécutif de prendre les dispositions nécessaires pour que la commune française de Saint-Julien cesse d’y rejeter une partie de ses eaux usées, via la station d’épuration de Neydens. (jef)