Suisse: La qualité de l’eau du Léman est propice aux baignades

À l’approche de la saison estivale, l’écrasante majorité des plages du lac Léman sont prêtes à accueillir les baigneurs. Les services sanitaires des cantons de Genève, de Vaud et du Valais, ainsi que du département français de la Haute-Savoie se sont chargés d’effectuer les analyses sanitaires des eaux de baignade du lac. Sur 120 plages étudiées, 111 présentent une qualité des eaux jugées «excellente» et sept autres de «bonne qualité».

Seules les plages de la Pointe à la Bise (Genève) et de Champ de l’Eau (France) «peuvent présenter des risques de pollution momentanée», a communiqué mardi la Commission internationale pour la protection des eaux du Léman (CIPEL). En effet, la plage genevoise avoisine la réserve naturelle du même nom. Celle-ci qui connaît une forte concentration d’oiseaux d’eau et entraîne un apport souvent élevé de bactéries fécales d’origine aviaire. Concernant la plage française, l’Agence régionale de santé informe de la nécessité pour la collectivité de mettre en œuvre un plan d’action afin d’identifier la source de pollution et d’améliorer la qualité de l’eau.