Étude : La qualité du sommeil peut être dégradée par la force de la volonté

Une recherche menée au département de psychologie de l’Université de Fribourg indique que l’intention de mal dormir se traduit effectivement par un sommeil de moins bonne qualité. L’envie de bien dormir n’a en revanche pas d’effet positif.

En revanche, il serait possible «de dégrader la qualité de notre sommeil par la force de notre volonté, et l’intention de mal dormir se traduit effectivement par une moins bonne qualité de sommeil», déclare la doctorante Selina L. Combertaldi, qui a mené cette recherche au sein du département de psychologie de l’Université de Fribourg. Les résultats de l’étude ont été publiés dans la revue spécialisée Nature and Science of Sleep.