Espace : La quantité de matière dans l’univers a été à nouveau mesurée

La quantité totale de matière dans l’univers observable serait équivalente à 66’000 milliards de milliards fois la masse du Soleil.

Une équipe d’astrophysiciens aux États-Unis a obtenu la mesure la plus précise jamais réalisée de la quantité totale de matière dans l’univers, l’une des questions les plus fascinantes de la cosmologie.

La réponse, publiée dans la revue «The Astrophysical Journal» lundi, est que la matière représente 31,5% (plus ou moins 1,3%) de la quantité totale de matière et d’énergie qui composent l’univers. Les 68,5% restants sont de l’énergie noire, une force mystérieuse responsable de l’expansion de l’univers et dont l’existence a été déduite à partir de l’observation de supernovas dans les années 1990.