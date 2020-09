Les quarantaines ne sont pas allégées pour les enfants en bas âge. (Photo d’illustration) KEYSTONE

«J’ai appelé plusieurs fois la hotline cantonale, ainsi que le contact tracing. Mais personne n’a les réponses aux questions que je me pose», déplore une maman vaudoise. La situation de sa famille est particulière. Elle a cinq enfants de deux pères différents et ils passent régulièrement le weekend chez eux. Mercredi passé, elle a appris que les trois plus petits devaient être mis en quarantaine, puisque l’amie du papa était atteinte de Covid-19. Mais pas les deux autres ni elle.

Le rocambolesque de l’histoire ne s’arrête pas là. La plus grande des trois enfants était, depuis lundi, en camp avec ses camarades de classe. Informées, les maîtresses ont mis la fillette à l’écart et prié la maman de venir la chercher. «Mais j’étais bloquée à la maison avec les deux petits. La hotline m’a répondu que je n’avais qu’à les prendre avec moi dans la voiture, et ne pas m’arrêter. Mais, pour faire l’aller-retour, j’en avais pour quatre heures. Impossible pour les petits de tenir aussi longtemps sans pause pipi. C’est là qu’on m’a balancé: «débrouillez-vous!» Ce n’est pas normal.»

Ses problèmes ont continué le jour suivant. N’étant pas en quarantaine, elle a dû aller travailler. Impossible toutefois de déposer les enfants à la crèche. De plus, les personnes en quarantaine qui habitent avec d’autres personnes sont censées rester cloîtrées dans leur chambre et garder leurs distances lorsqu’elles la quittent. «Comment faire avec des enfants en bas âge? Je suis bien obligée de m’occuper d’eux. Mais, une nouvelle fois, on ne répond pas à mes questions.»

La Direction de la santé et des affaires sociales du canton de Vaud ne nous ayant pas répondu non plus, c’est du côté de Fribourg que nous avons trouvé quelques réponses. S’il n’existe pas de quarantaine allégée pour les enfants en bas âge, il est néanmoins recommandé d’agir «avec pragmatisme et bon sens, en portant un masque et en ne laissant pas l’enfant seul dans sa chambre», explique la porte-parole Claudia Lauper. Dès lors, ne serait-il pas plus simple de mettre toute la famille en quarantaine? «Non, mais, en cas de symptômes, l’enfant peut porter un masque s’il n’est pas trop petit», répond Claudia Lauper.