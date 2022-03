Guerre en Ukraine : La quasi-totalité des troupes russes massées à la frontière déployée

Selon le Pentagone, Moscou multiplie les bombardements, les missiles et les frappes aériennes pour pallier l'absence d'avancée au sol.

Avec l’intensification des opérations russes , les civils sont de plus en plus touchés, et Moscou cherche désormais à «recruter» des combattants étrangers, notamment syriens, a affirmé le ministère américain de la Défense. Mais à part des avancées dans le sud de l’Ukraine, les forces russes «n’ont pas vraiment fait des progrès notables ces derniers jours», a déclaré son porte-parole John Kirby à des journalistes à Washington.

Les Etats-Unis avaient déjà déployé 12’000 soldats en Europe depuis février en plus de ceux qui y sont habituellement stationnés. Au cours du week-end, le ministre américain de la Défense Lloyd Austin a ordonné l’envoi de 500 militaires dans plusieurs endroits d’Europe «en renfort aux forces américaines qui s’y trouvent déjà», a dit John Kirby. «Ces forces supplémentaires vont être positionnées pour répondre à l’environnement sécuritaire actuel provoqué par l’invasion russe injustifiée de l’Ukraine, et pour aider à renforcer la dissuasion et les capacités défensives de l’Otan», notamment sur son flanc oriental, a-t-il ajouté.

Pallier l’absence d’avancée au sol

Il a relevé que l’intensification des bombardements contre plusieurs villes avait «un impact de plus en plus important sur le bilan humain pour les civils» en détruisant des habitations, des églises, des hôpitaux et des écoles. «Le résultat, c’est que plus de civils sont tués et blessés», a-t-il déploré. «Poutine a encore le choix d’arrêter l’escalade» et «trouver une voie diplomatique pour sortir de la crise et mettre fin à l’invasion», a-t-il insisté.